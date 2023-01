Palermo, alla Libreria Tante Storie si presenta il libro "Nel mare ci sono i coccodrilli"

Alla Libreria Tante Storie di via Ariosto, a Palermo, sarà presentato oggi il libro di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro "Nel mare ci sono i coccodrilli". L'appuntamento è alle 17,30. A dialogare con le autrici sarà Giuseppe Castronovo, titolare della Libreria Tante Storie. "Nel mare ci sono i coccodrilli" è la storia vera di Enaiatollah Akbari. La presentazione riguarderà l'edizione illustrata da Annalisa Corsi, tratta dal romanzo di Fabio Geda.

Enaiatollah, è un ragazzo di 10 anni e di etnìa hazara, vive a Nava, un villaggio dell'Afghanistan da dove è costretto a fuggire in quanto suo padre è in debito con alcuni uomini che vogliono prendere Enaiatollah come risarcimento. La prima meta è il Pakistan, la città di Quetta.

Enaiatollah, giunto a Quetta, viene lasciato dalla madre che ritorna alla propria casa dagli altri due figli. Il protagonista trovandosi lì un lavoro conosce Sufi e con lui parte alla volta dell’Iran. Lì lavorano come muratori e dopo un controllo di polizia per due volte Enaiatollah viene rimpatriato forzatamente in Pakistan da dove rientra in Iran da irregolare. Resta tre anni in Iran, mentre era stato un anno e qualche mese in Pakistan. In Iran vive a Qom e ad Esfahan.

Enaiatollah, transitando per Teheran e Tabriz, parte per la Turchia. Arriva ad Istanbul. Una volta lì va in Grecia... Il ragazzo finisce di narrare all’età di 21 anni.