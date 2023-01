Vittoria, arrestato dalla Polizia presunto spacciatore

Era stato già tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria alla fine dello scorso mese di novembre il cittadino extracomunitario di 37 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per stupefacenti, che veniva notato assieme ad un'altra persona scambiarsi qualcosa in Piazza Manin. In quella circostanza venivano rinvenute ventiquattro stecchette di hashish, del peso complessivo di grammi 30 e la somma di 60 euro, in banconote di vario taglio mentre l'altra persiona veniva trovata in possesso della somma di 160 euro. Lo straniero veniva accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

In sede di Udienza di Convalida, tenutasi il giorno seguente, il Giudice del Tribunale di Ragusa disponeva l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nonostante la misura cautelare in atto, il 30 dicembre scorso il cittadino extracomunitario veniva nuovamente sorpreso dai poliziotti in possesso di altra sostanza stupefacente, di materiale per il confezionamento e dei soldi provento dell’attività illecita dello spaccio. L'uomo è stato tratto in arresto lo scorso 10 gennaio, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.