Appiccano il fuoco sul tetto sella scuola 'Raiti' a Siracusa: indagini

Un incendio è divampato ieri sera nella scuola Raiti di Siracusa. Secondo quanto si apprende le fiamme non avrebbero riguardato l'intera struttura ma solo la parte superiore dell'edificio dove era stato riposto uno scaffale con dei documenti. Tutto materiale che era destinato allo smaltimento. Per spengere le fiamme si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che con l'ausilio di un'autoscala hanno raggiunto la parte superiore dell'edificio scolastico, riuscendo a domare in breve tempo il rogo. Pochi i dubbi sulla matrice dolosa. Le fiamme non hanno provocato alcun danno se non l'annerimento di una parete. Sul posto anche la Polizia di Stato.