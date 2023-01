Ucciso a Bologna in area stazione: altri due arresti in Germania

Sono stati individuati e arrestati in Germania altri due presunti responsabili dell'omicidio di Kaled Maroufi, il 25enne tunisino trovato morto il 12 luglio scorso a Bologna in un'area ferroviaria dismessa nei pressi di via Larga. Si tratta di due ventenni, connazionali della vittima, rintracciati dalla polizia tedesca dopo che nei loro confronti era stato emesso un mandato di arresto europeo. Uno di loro e' stato individuato a Karlsruhe, citta' nel sud-ovest della Germania, mentre l'altro e' stato raggiunto all'interno di un carcere di Mannheim, dove si trovava ristretto per altra causa. Nei confronti dei due giovani sono state avviate le procedure di estradizione. Sale cosi' a cinque il numero dei tunisini indagati per l'omicidio del giovane ucciso il cui movente sarebbe da rincondursi a un litigio sulla spartizione di oggetti rubati.