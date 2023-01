In tre sono entrati la notte scorsa nell'appartamento milanese della influencer ed ex modella e imprenditrice Roberta Martini legandola con delle fascette il tempo necessario per razziare monili il cui valore è ancora da quantificare e 5mila euro in contanti. I tre avevano il volto coperto da passamontagna e sono entrati da una finestra della casa al piano terra. Indaga la Polizia, la donna non ha avuto conseguenze.