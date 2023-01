Ragusa, verifiche tecniche al Palazzo di giustizia: non è sicuro

Il Palazzo di giustizia di via Natalelli, a Ragusa, non è sicuro: presenta delle criticità strutturali. Sono state evidenziate dalle recenti indagini tecniche effettuate anche per verificare la stabilità delle fondazioni. Il responso è stato chiaro, malgrado non fosse inatteso. Già nell’ottobre del 2013, infatti, il Presidente del Tribunale, Giuseppe Tamburini, e il Procuratore della Repubblica, Domenico Platania, avevano segnalato al sindaco di Ragusa, e ad altri destinatari, le “criticità strutturali” del Palazzo di Giustizia.

Lo stesso Genio civile di Ragusa aveva segnalato “l'inadeguatezza della struttura giudiziaria, non antisismica e di fragile fisicità, tale da lacerare, per l'ipotesi di un evento calamitoso, la debole struttura urbana e da compromettere la rete di relazioni economiche, sociali e culturali, materiali e immateriali, che al pari della struttura fisica costituiscono la vita delle città”. Questi, dunque, i precedenti che, in alcuni casi, risalgono addirittura a dieci anni fa. Ma al Palazzo di giustizia di Ragusa nessuno ha fatto una piega: tutto normale.

Ora, accanto al responso tecnico, uno pratico, che riguarda i lavori necessari a ristabilire le minime condizioni di sicurezza. La spesa ipotizzata è di oltre 700.000 euro, almeno ad una prima stima.

Intanto, nell’immobile di via Natalelli si continua a lavorare in condizioni non proprio ottimali. E non solo per gli ultimi responsi di natura tecnica. I problemi si trascinano ormai da dieci anni, da quando, cioè, la famigerata riforma della geografia giudiziaria in Italia accorpò il Tribunale di Modica a quello di Ragusa creando un sovraffollamento di personale nel Palazzo di giustizia ragusano con i circa cento dipendenti degli uffici giudiziari modicani trasportati, quasi di peso, in una sede piccola, inadatta, con problemi strutturali e logistici. Di contro, a 12 chilometri di distanza, a Modica, un Palazzo di giustizia moderno, antisismico, inaugurato nel 2004 e chiuso nel 2013, costato circa 11 milioni di euro.

Una situazione paradossale che ha comportato, dal 2013 ad oggi, uno spreco di denaro pubblico di quasi un milione di euro l’anno per l’affitto di locali sparsi nel territorio di Ragusa dove sono stati sistemati alcuni uffici giudiziari, con scarse garanzie in tema di sicurezza nei posti di lavoro. Emblematico il caso della Polizia giudiziaria che si triova negli scantinati di un condominio, occupato fino ad alcuni anni fa dalla Sip e dalla Telecom: gli uffici furono trasferiti perché non c’erano le condizioni di sicurezza richieste nei posti di lavoro!

Probabilmente, visto come stanno le cose, bisognerà trovare delle soluzioni per dare un minimo di tranquillità a tutti coloro che frequentano il Tribunale di Ragusa.

Da un paio d’anni, in verità, si parla di una operazione legata al cosìddetto Palazzo Tumino, un enorme immobile che si affaccia su Viale del Fante e che non ha trovato nessuna utilizzazione da oltre 30 anni. L’idea del Comune di Ragusa sarebbe quella di un partenariato pubblico-privato per realizzare, negli oltre 32.000 metri quadrati dell’immobile, la cittadella giudiziaria (20.427 metri quadrati), la sede del Comando provinciale della Guardia di finanza (8.470 metri quadri), uffici comunali (3.890 metri quadrati). Tutto, naturalmente, subordinato al reperimento di un acquirente.

Nell’ultimo bando del Comune relativo ad una manifestazione di interesse all’acquisto di Palazzo Tumino (un paio erano andati deserti) si prevedeva una spesa di 15 milioni di euro per l’acquisto dell’immobile e di 9 milioni per l’adeguamento dei locali alle nuove destinazioni. Una volta chiuso l’accordo e completata la ristrutturazione, il Comune di Ragusa vi avrebbe trasferito il Tribunale, la Guardia di Finanza e alcuni suoi uffici pagando al privato un canone di un milione e 400.000 euro l’anno per 32 anni. Il privato, quindi, avrebbe speso 24 milioni ma ne avrebbe incassati una cinquantina dal Comune che, come prevede la normativa, deve mettere a disposizione degli enti governativi (Giustizia e Finanza) i locali a proprie spese.

Dell’affare Palazzo Tumino si è interessato anche il Ministero della Giustizia che, durante la precedente legislatura, ha inviato a Ragusa un suo alto funzionario per esaminare concretamente il progetto con gli attori interessati.

Ma sembrano sorgere altri problemi resi pubblici nel corso di una riunione del Consiglio comunale di Ragusa. La chiusura al traffico di un cavalcavia ha suscitato le proteste degli esponenti del Movimento 5 Stelle. La risposta del sindaco, Peppe Cassì, piuttosto che tranquillizzare ha suscitato altre perplessità. Il primo cittadino ha, infatti, giustificato il provvedimento con la necessità di eseguire accertamenti tecnici sulla portata di alcuni cedimenti veirificatisi a Palazzo Tumino.

E per la sicurezza degli uffici giudiziari di Ragusa bisogna aspettare ancora. E prepararsi a spendere altro denaro pubblico.

Concetto Iozzia