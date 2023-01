Lentini, incidente stradale sulla statale 114: perde la vita un uomo di 59 anni

Un uomo di 59 anni di Misterbianco è morto in un incidente stradale sulla Statale 114, tra Agnone Bagni e Lentini. La vittima, secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri, era a bordo di un furgoncino che, per cause da accertare, è finito contro un camion. L’impatto è stato violento e non ha dato scampo all’uomo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita. Sul posto, vigili del fuoco e personale medico del 118.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre gli inquirenti, che hanno compiuto i rilievi, saranno impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.