Alberto Vicari morto in incidente a Marina di Modica, condannato automobilista di Scicli

E' stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione con rito abbreviato il 52enne di Scicli Giovanni Giardina, ritenuto colpevole dal giudice di primo grado di omicidio stradale per avere - l'11 agosto del 2020 - causato la morte di Alberto Vicari (nella foto). Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Ragusa ha applicato anche la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per 15 anni. L'incidente stradale avvenne di mattina alle porte di Marina di Modica tra il suv condotto da Giardina e la moto sulla quale viaggiava Vicari, imprenditore cinquantenne nel settore della produzione del cioccolato biologico.

Il reato per il quale è scattata la condanna in primo grado per Giardina, è quello ricompreso nell'articolo 589 bis, il cosiddetto omicidio stradale, la cui pena è stata aumentata ai sensi del comma 2 perchè il conducente guidava in stato di alterazione psicofisica. Tra i capi di imputazione contestati al Giardina c'era anche il rifiuto al sottoporsi agli accertamenti per rilevare l'eventuale stato di alterazione psicofisica, ma la sentenza ha assorbito tutto nel reato principale. E' stata disposta anche una provvisionale in favore della compagna e della figlia di Vicari rinviando il risarcimento del danno al giudice civile.