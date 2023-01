Il M5s denuncia: "Il Comune di Catania è nel caos, Commissario senza titoli"

"Situazione assurda, suppongo più unica che rara al Comune di Catania e forse in Italia. Dopo la notizia di ieri sul licenziamento della segretaria generale Rossana Manno, il colpo di scena sul commissario straordinario Federico Portoghese, che sembrerebbe non avere i requisiti per il ruolo. Situazione incredibile, che merita i dovuti chiarimenti a tutela del Consiglio comunale e degli atti votati in aula per il regolare svolgimento dell'attività. Per questo motivo depositerò formale richiesta di seduta straordinaria di consiglio per comprendere cosa stia accadendo e quali i potenziali rischi per l'amministrazione e per il Consiglio comunale". Così Graziano Bonaccorsi, capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Catania.