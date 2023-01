Incidente autonomo a Floridia, con l'auto dentro l'aiuola spartitraffico

Incidente stradale autonomo questa mattina poco prima dell'alba a Floridia. Il conducente di una Fiat 500 L mentre era in transito tra via De Amicis e via Marina di Melilli è finito con la sua vettura all'interno dell'aiuola spartitraffico. L'uomo, che è rimasto illeso, ha dovuto chiedere l'intervento del carro attrezzi per tirare fuori il veicolo incastrato all'interno dello spartitraffico. L'incidente potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità nella zona durante le ore notturne. Nello stesso incrocio sono tanti gli incidenti che si registrano. Forse la rotatoria non è sicura per la sua piccola ampiezza.