Licodia Eubea, l'assessore regionale all'Agricoltura incontra gli imprenditori del settore

L’Assessore regionale all’Agricoltura e vice presidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, incontrerà gli imprenditori agricoli di Licodia Eubea. E lo farà sabato mattina, 14 gennaio, alle ore 10, al Teatro della Legalità che si trova in piazza Papa Giovanni XXIII.

Dopo i saluti del Sindaco del Comune di Licodia Eubea, Santo Randone, interverranno Benedetto Interligi (vice sindaco e assessore comunale all’Agricoltura) e Marco Alma (presidente del Consiglio comunale).

Le conclusioni sono state affidate all’Assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Modera i lavori il giornalista Salvo Cona.

In merito al tema di questo incontro, il sindaco Santo Randone ( nella foto) spiega che “la presenza a Licodia Eubea del vice presidente della Regione Siciliana, Luca Sammartino, in qualità di assessore regionale all’Agricoltura, sarà utile per entrare nel merito delle problematiche che riguardano l’agricoltura del nostro territorio, ma anche un’occasione per un proficuo confronto necessario per comprendere meglio quelle che sono le problematiche e le aspettative di tutti coloro che sono impegnati nel settore agricolo. Il nostro obiettivo di fondo è che l’agricoltura sia tenuta nella giusta considerazione, dal momento che qui il peso del settore agricolo è rilevante.