Modica, continuano i raid notturni di ladri in pieno centro: ed è allarme

Rai notturni di ladri nel centro storico di Modica. Presi di mira un panificio in via Marchesa Tedeschi con un bottino di 150 euro. Nella stessa via tentativo di furto in un negozio di generi alimentari. Non è stato risparmiato il Corso Umberto dove è stata danneggiata la porta in vetro della rivendita di latticini "Bussello", inaugurato di recente. Il bottino, anche in questo caso, è stato di una decina di euro. I commercianti chiedono maggiori controlli nelle ore notturne e un potenziamento degli organici di Polizia e Carabinieri impegnati in un territorio troppo vasto, compresi i servizi di vigilanza h24 all'hotspot di Pozzallo per l'emergenza immigrazione. Crediamo che i responsabili dell'ordine pubblico dovrebbero prendere qualche decisione in modo da dare garanzie di sicurezza alla popolazione.