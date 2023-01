Calcio di Eccellenza. Il Modica anticipa sul campo del Real Siracusa, Rigoli: partita insidiosa

Il Modica anticipa al "De Simone" - ore 15 - contro il Real Siracusa. L'allenatore rossoblù Pino Rigoli ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Firetto, Musso, Vindigni

Centrocampisti: Ancione, Misseri S., Pappalardo, Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangare'

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica, Pozzebon

“Abbiamo lavorato bene durante la settimana - afferma Rigoli - e le condizioni di tutti i calciatori che avrò sabato a disposizione, sono buone. Purtroppo, c’è ancora qualche acciaccato e non siamo riusciti a recuperarlo per la trasferta di Siracusa. In ogni caso, chi ci sarà domani al ‘De Simone, dà piena affidabilità e comunque arrivano buone notizie dall’infermeria in vista del resto del campionato. La gara di andata contro il Real Siracusa e la nostra vittoria ‘facile’ di settembre contro di loro, non fa testo. Siamo due squadre profondamente cambiate, con allenatori ‘diversi’ rispetto a quella gara. Il Real Siracusa, è una buona squadra, molto concreta e in grado di mettere in difficoltà. Noi, stiamo bene e la vittoria di domenica scorsa, è stata un’iniezione di fiducia e una spinta per cominciare l’anno solare e il girone di ritorno”.