Vittoria, il sindaco Aiello ai giovani: aiutatemi a combattere chi non ama la nostra città

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello ha indirizzato una lettera ai giovani della città. “Ragazzi, ho qualcosa da dirvi” esordisce così il sindaco che dichiara: “La nostra Città è sicuramente difficile, ha tante cose che non vanno, ma è anche bella, intraprendente, attiva, dinamica e sincera. Qui, a Vittoria, amiamo dirci le cose in faccia, mai alle spalle ed è anche per questo che spesso veniamo criticati.

La politica è sicuramente inadeguata e tanti scelgono di fare politica per affarismo e arrivismo. Personaggi di tale risma ci sono stati, ci sono e ci saranno anche questo fa parte delle piccolezze di questo nostro mondo. Purtroppo alcuni di questi hanno demolito, dal punto di vista politico-amministrativo, la nostra Vittoria.

Ma la nostra sicuramente è una città, con la C maiuscola con tante risorse tra le quali io colloco, tra i primi posti la scuola. Scuola che voi frequentate nel vostro percorso educativo di crescita e dove noi prima siamo cresciuti e dove voi adesso state crescendo.

Ora, a un anno dalla mia elezione a Sindaco della Città, qualcosa è stata rimessa a posto e tante altre stiamo provando a rimetterle e altre ancora le restituiremo alla fruizione della nostra comunità nel prossimo futuro.

Ora mi rivolgo a voi per chiedere aiuto, perché siate critici e liberi, sani e puliti come sapete essere, con l’aiuto della scuola, delle vostre Famiglie, e di coloro che operano per il bene della Città e che vogliano curarne le ferite, liberarla dai veleni della illegalità e dello sfruttamento. Ci sono persone che sono state pagate per imbrattare il volto della nostra città. Cosa vi chiedo? Vi chiedo solo di lottare per cambiare ciò che non va e amare Vittoria anche coi suoi difetti, come luogo che ci ha visti nascere e di cui dobbiamo essere tutori e difensori. Del resto, come potrei continuare a fare il Sindaco se non avessi fiducia in voi?” conclude il sindaco Aiello.

Ieri, intanto, il Comune di Vittoria ha presentato il team che farà parte dell’equipe del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza. L’iniziativa portata avanti per il territorio comunale dal dottor Calogero Termini, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di Vittoria ha la funzione di favorire il rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi della città.

Il Garante infatti, opera come figura autonoma e indipendente, e può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti e offrire suggerimenti e pareri in materia di minori.