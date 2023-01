Renzi a Milano: "La Meloni non è in grado di cambiare l'Europa nè di governare l'Italia"

"L'obiettivo, più che la Lombardia, è l'Europa. Le elezioni regionali in Lombardia sono importanti ma oggi siamo a discutere del futuro dell'Europa. Da un lato c'è la destra della Meloni, che non è in grado di cambiare l'Europa e di governare l'Italia, e dall'altra ci sono il Pd e i Cinque Stelle che fanno a gara a chi fa peggio". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell'evento 'Le sfide della liberaldemocrazia in Europa - Come rafforzare Renew Europe e Partito democratico europeo' promosso da Sandro Gozi, a Milano."Allora - ha sottolineato Renzi - c'è uno spazio centrale per chi non vuole stare né con la Meloni né con i grillini populisti e neanche con il Pd. Questo spazio è quello che chiamiamo Renew Europe. Su questo credo che molti italiani staranno con noi alle prossime elezioni europee del 2024".