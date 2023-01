Calcio di Eccellenza, Il Siracusa in trasferta a Comiso, Cacciola: è la prova di maturità

Il Siracusa ha rifinito la preparazione al “Giuseppe Rizza” di Noto (campo in cui si era allenato anche giovedì) in vista dell’impegno esterno di domenica a Comiso per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. “Arriviamo con grande entusiasmo e convinzione nei nostri mezzi a questa partita – dice il tecnico Gaspare Cacciola (nella foto) – Ci attende una gara insidiosa contro una squadra ostica. Il Comiso è in salute, viene da 5 risultati utili consecutivi e cercherà di metterci in difficoltà sul proprio terreno di gioco. Noi siamo sempre più consapevoli delle nostre potenzialità, delle qualità dei singoli e dell’organizzazione di squadra. Questo però non deve farci abbassare la tensione e smorzare la fame di correre e di lottare su ogni palla in quella che per noi sarà probabilmente la prova della maturità. Dovremo cercare di sfruttare ogni situazione favorevole e di concedere poco agli avversari, come abbiamo fatto domenica scorsa quando, pur soffrendo e stringendo i denti, siamo riusciti a portare a casa un risultato molto importante”.