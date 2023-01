Bronte, estorsione ai danni del titolare di un pub: due arresti della Polizia

La Polizia di Catania ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per estorsione aggravata nei confronti di Renato Augusta, 32 anni; e Antonino Triscari, 45 anni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e svolte congiuntamente dal Commissariato di Polizia “Adrano” e dalla Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata che hanno riguardato l’estorsione in danno del titolare di un pub ubicato a Bronte costretto con gravi minacce al pagamento del pizzo.

Dalle indagini esperite sono emersi gravi indizi, sul fatto che, tra il giugno 2021 ed il maggio 2022, AUGUSTA e TRISCARI, presentandosi come “soldati” di un sodalizio di stampo mafioso operante a Bronte, avrebbero riscosso mensilmente varie somme di denaro, solitamente 150 euro, dal titolare del pub, costringendolo con minacce del tipo “dagli 150 euro…ti brucio…ti faccio saltare anche a te quando te ne vai a casa”, “fai il bravo altrimenti poi ci dobbiamo comportare di conseguenza” e “tu te ne puoi andare dai Carabinieri, te ne puoi andare dove vuoi, a noialtri non interessa”. Al termine della redazione degli atti, gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Agrigento.