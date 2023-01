Morto a Siracusa 'u Zu Ninu' Mangiafico: lunedì i funerali a San Paolo a Solarino

Tre giorni di chiusura a partire da oggi fino a lunedì dei bar e delle attività del Gruppo imprenditoriale Pippo Mangiafico in provincia di Siracusa, per lutto. E' morto il maestro gelataio e pasticcere Nino Mangiafico, 77 anni. L'artigiano che era proprietario di una gelateria che porta il suo cognome in viale Tica a Siracusa, aveva una brutta patologia. Ma si è aggravato negli ultimi giorni, fino a quando il suo cuore non si è fermato. A Siracusa aveva tanti amici ed altrettanti clienti. Lo chiamavano affettuosamente 'Zu Nino' in segno di affetto e di stima. Centinaia di messaggi di cordoglio sui social. Nino Mangiafico, seppur siracusano d'adozione, era sempre rimasto legato alle sue origini. Era nato a Solarino e ci andava spesso a trovare i suoi parenti. La salma si trova a Siracusa in Via Vanvitelli 4 , dove è stata allestita la camera ardente, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 16 gennaio alle 15,30 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Solarino. Il maestro gelataio lascia la moglie e tre figlie , Lucia, Paola e Antonella. Il nipote Christian gli ha dedicato un passaggio sui sociale ed ha scritto: "Siamo certi che da oggi il paradiso è diventato un luogo più dolce. Un grandissimo e caloroso abbraccio, porteremo il tuo ricordo sempre nel nostro cuore. Grazie Zio Nino". A Pippo Mangiafico ed alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di Nuovo Sud.

Leandro Messina