Calcio, Eccellenza. Il Modica spreca troppo: al "De Simone" il Real Siracusa lo inchioda sul pareggio (1 a 1)

Real Siracusa-Modica: 1-1

Marcatori: 5’ Falco, 37’ Guerriero

Real Siracusa: Aglianò, Ballatore, Brancato, Greco (27′ Amato), Ulma, Toure, Miraglia (60′ Cannarella), Fontana, Melluzzo (75′ Fiorentino), Pepe (77’ M. Guerriero), Guerriero. All. Jemma

Modica: Misseri, Butera, Carpinteri, Ancione (85′ Sangarè), Vindigni, Aquino, Mincica, Pellegrino, Pozzebon, Falco, Prezzabile (62′ Agoridin). All. Rigoli

Arbitro: Polizzotto di Palermo

Note: Espulso l’allenatore del Modica Pino Rigoli per proteste.

Non basta al Modica il gol in apertura di Falco - con una mezza papera del portiere aretuseo - per portare via dal De Simone di Siracusa tre punti che sarebbero stati fondamentali nell'anticipo della 17^ giornata di Eccellenza. Il Real Siracusa blocca i rossoblù di Pino Rigoli (nella foto) sul pari grazie al gol di Guerriero al 37'. Al Modica non bastano oltre 50 minuti per tornare in vantaggio. Ancora una volta si recrimina per le troppe occasioni sprecate sotto porta malgrado il secondo tempo abbia fatto vedere un Modica più incisivo. Ma se non si mette la palla in rete le vittorie non arrivano.