Ritrovato il 29enne finlandese scomparso a Palermo, è vivo e sta bene

“E’ stato ritrovato il turista finlandese di cui si erano perse le tracce a Palermo. Alcune persone lo hanno segnalato nella zona tra il Cep e viale Michelangelo e poi è stato trovato a vagabondare dentro l’ex istituto Salvemini”. E’ quanto afferma Riccardo Calabrese, investigatore privato incaricato dalla famiglia di ritrovare il figlio di 29 anni Tommi Hirvinen scomparso da alcuni mesi nel capoluogo palermitano. Adesso i genitori stanno partendo alla volta di Palermo per riabbracciare il figlio.

Da alcuni mesi i genitori finlandesi non avevano più notizie del loro figlio che si era trasferito a Palermo per aprire un B&B. Il ragazzo era venuto più volte a Palermo come turista e si era innamorato della città tanto da scegliere di impiantarvi la sua attività. Arrivato definitivamente ad ottobre, dopo qualche giorno è sparito. La famiglia ha provato a cercarlo per settimane a cercarlo ma senza successo presentando denuncia di scomparsa alla polizia. In queste settimane si erano rivolti all’agenzia di investigazione privata Riccardo Calabrese per capire che fine avesse fatto e poter entrare in contatto.