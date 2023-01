Paura al porto di Palermo, principio di incendio sulla nave per Napoli

Principio di incendio nel traghetto della Grandi Navi Veloci che era in partenza dal porto di Palermo per Napoli alle 21.30. Secondo una prima ricostruzione ad andare in fiamme un mezzo che era stato imbarcato. Dovrebbe essere una motrice. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, i militari della Capitaneria di Porto, gli agenti della polizia di Stato e i finanzieri. A bordo della nave 180 passeggeri. Da quantificare i danni nella stiva.

Portitalia e Osp hanno messo a disposizione le proprie maestranze e le squadre di lavoro per dare supporto alle autorità e alla Gnv. Il personale di Osp ha gestito il flusso di persone presenti in banchina, coordinando viabilità e ingresso e uscita dei mezzi. Portitalia invece è a disposizione di Gnv, nella qualità di impresa portuale, per dare supporto logistico.