Nepal, precipita aereo con 72 persone a bordo: nessun superstite

Tutte le 72 persone a bordo dell'aereo della Yeti Airlines precipitato in Nepal sono morte: lo riporta l'emittente tv indiana News 18. Sul velivolo c'erano 68 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Il velivolo, riporta Nepal Live Today, si è schiantato a Pokhara, nel distretto di Kaski, a circa 200 km a nord-ovest di Katmandu. Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente.

Diversi stranieri erano a bordo dell'aereo, inclusi cinque indiani, quattro russi, un irlandese e due sudcoreani: lo riporta il quotidiano indiano The Economic Times. Non ci sono per il momento notizie di italiani a bordo.