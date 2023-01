Lampedusa, 113 migranti verso Porto Empedocle: anche tre bare

Le bare di tre migranti, fra cui quella di un neonato, sono state imbarcate sul traghetto Paolo Veronese che giungerà in prima serata a Porto Empedocle. Si tratta di un uomo, una donna e un neonato. Sulla motonave sono stati imbarcati anche 113 migranti e all'hotspot sono rimasti in 312 a fronte di 398 posti disponibili. Nella piccola camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana aLampedusa restano altre tre salme, recuperate in mare all'inizio dell'anno, in attesa del nulla osta al trasferimento e dell'individuazione di un cimitero dove tumularle.