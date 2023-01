Miccichè irrompe sul 'caso Cannes': "Se Schifani mente deve dimettersi"

Sul caso della mostra a Cannes, Schifani "se ha mentito deve dimettersi". Così in un'intervista all'edizione locale di Repubblica, Gianfranco Miccichè, commissario del partito che esprime il presidente della Regione ma iscritto al gruppo misto all'Ars. Miccichè non ha ancora digerito la mancata deroga al numero minimo di deputati per formare un suo gruppo, né lo scontro con gli ormai ex alleati del centrodestra. Ma soprattutto la fine del rapporto con Renato Schifani. "Schifani - sottolinea - è il mandante spregevole, cattivo. Galvagno è l'esecutore imbarazzato, ma, spiace dirlo, anche debole, inadeguato. Lui avrebbe voluto concedere la deroga. Tutta questa situazione mi dispiace. Ero convinto che fosse meglio di Musumeci e invece il signor Schifani ha fatto la più grande sciocchezza della sua vita: aveva Forza Italia pronta a proteggergli le spalle e invece adesso è solo". Poi, c'è la storia di Cannes: "Più che dare la possibilità di rispondere a me, bisognerebbe far rispondere cinque milioni di siciliani. Che tirasse quest'aria si sapeva da tempo. Quando io ho chiesto a Schifani il Turismo e la Sanità, era perché ritenevo che quelli fossero i settori su cui aggiustare il tiro. La vicenda di Cannes e l'indagine della Corte dei conti sull'hub di Palermo dicono che non mi ero sbagliato". "Non avevo nessun pezzo di carta, avevo sensazioni, persone che mi dicevano: 'Quello che appare in tv o in radio sembra molto meno rispetto a quel che si è speso'. Ma non avevo elementi concreti. Attraverso l'esame dello scorso bilancio io e alcuni assessori dell'attuale governo abbiamo avuto una sensazione molto netta. Io non ne ho voluto sapere più niente, altri no. Musumeci diceva che volevo mettere le mani dove loro erano stati puliti. E lo stiamo vedendo", commenta Miccichè, aggiungendo: "Ecco, guardiamo a Schifani. Perché ha cambiato assessore al Turismo all'ultimo minuto? Lo spieghi. Non a me, ai siciliani. L'ultima volta che sono stato a casa di Schifani, mi disse: 'Ma ti rendi conto che mi vogliono indicare Francesco Scarpinato?'. Così ne parlava in quei giorni".