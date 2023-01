Roberto Alosi confermato segretario della Cgil in provincia di Siracusa

Hanno preso il via con un minuto di raccoglimento per le donne iraniane i lavori del XIX congresso provinciale della Cgil, che si è concluso con la riconferma di Roberto Alosi nel ruolo di segretario generale (eletto di fatto all'unanimità, con soli 5 contrari su 81). Il congresso è cominciato venerdì pomeriggio con la relazione di Alosi che ha puntato il suo mirino sulle tante criticità del territorio - con uno sguardo al contesto nazionale, soprattutto dal punto di vista politico - e in particolare su alcuni aspetti essenziali come sanità, lavoro, povertà, istruzione. I lavori sono ripresi ieri mattina con una serie di interventi (come quello del deputato regionale Aldo Gilistro che ha parlato di sanità pubblica), interventi che si sono susseguiti fino al tardo pomeriggio. Solo in serata si è proceduto alla votazione per l'elezione del segretario generale, il cui incarico ha la durata di 4 anni. >.