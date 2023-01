Due esponenti di Ultima Generazione imbrattano a Milano il dito - medio di Catellan

"Questa mattina verso le ore 11 due cittadini di Ultima Generazione hanno imbrattato il basamento dell'opera L.O.V.E.- il dito medio- di Maurizio Cattelan con vernice arancione lavabile e hanno esposto lo striscione 'Stop sussidi al fossile'. L'azione nonviolenta coinvolge la base di un monumento che simboleggia una provocazione e un monito contro lo strapotere finanziario: la scultura rappresenta una mano atteggiata al saluto romano, 'mutilata' di tutte le sue dita, fuorché il medio, posizionata in Piazza degli Affari, di fronte al palazzo della Borsa". Lo fa sapere in una nota Ultima Generazione. "Lo facciamo per mandare un messaggio chiaro: questo è un luogo simbolo dell'indifferenza rispetto al collasso climatico ed ecologico, qui si muovono molti soldi che vanno alle industrie del fossile", ha spiegato Leonardo, cittadino che fa parte di Ultima Generazione. "Con l'azione nonviolenta di questa mattina, proprio nella settimana in cui in Germania si tenta di sgomberare il villaggio di Lutzerath per espandere una miniera di carbone della multinazionale tedesca RWE,- si legge ancora nella nota- finanziata anche da Intesa San Paolo e Unicredit, Ultima Generazione vuole richiamare l'attenzione su come le scelte dei decisori politici e finanziari siano ancora lontane da un'ottica di sostenibilità e da una giusta visione di futuro".