Bari, ragazzina di 11 anni in coma etilico: scattano le indagini

Una ragazzina di 11 anni è sentita male, a un passo dal coma etilico, dopo una festa tra amici nel barese. E' quanto riporta 'il Corriere del Mezzogiorno' edizione Bari, sottolineando che a un certo punto della festa, a causa dell'alcol, la ragazzina si è sentita male e ha perso i sensi. "A quel punto - secondo quanto riporta il quotidiano - è stato provvidenziale l'intervento di un'amica di appena due anni più grande, che ha subito chiamato il 118. I soccorritori, arrivati in tempo, hanno stabilizzato la bimba sul posto e l'hanno poi trasportata nell'ospedale Santa Maria degli Angeli a un passo dal coma etilico. L'11enne è stata sottoposta a lavanda gastrica e adesso è fuori pericolo". Poco dopo, il personale dell'ospedale ha avvisato i carabinieri. Come riferisce il quotidiano locale, "sono poi partiti gli accertamenti dei carabinieri sull'ipermercato in cui i giovani avrebbero comprato l'alcol".