Naufragio di migranti dell'Epifania: le salme tumulate a Raffadali

Verranno tumulate al cimitero di Raffadali (Ag) le tre bare di migranti che arriveranno in serata a Porto Empedocle. Si tratta della bambina di 1 anno e 2 mesi,Sara, originaria della Costa d'Avorio, una donna di 38 anni, Melen, originaria del Camerun e un coetaneo, Jonny, ivoriano che hanno perso la vita durante il naufragio dell'Epifania. Il barchino di 7 metri, partito da Sfax in Tunisia, sul quale viaggiavano complessivamente in 35 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Sierra Leone e Burkina Faso, si è ribaltato ad oltre 30 miglia dalla costa di Lampedusa. Su quest'ennesima tragedia, la Procura di Agrigento, con l'aggiunto Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. A soccorrere i superstiti, raccogliendo anche le salme, sono stati due pescherecci tunisini. Dopo lo sbarco di stasera, è stato predisposto, per la giornata di domani, un funerale con rito cattolico alla chiesa Santa Rosa del Villaggio Mosè e poi il trasferimento al cimitero di Raffadali dove, appunto, le salme verranno tumulate.