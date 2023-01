Tragedia al centro di accoglienza per minori non accompagnati di Agrigento. Un 17enne egiziano e' morto, per arresto cardiocircolatorio, dopo avere accusato un malore. Il ragazzino e' stato subito soccorso dal personale medico del 118 ma non c'e' stato nulla da fare. Il decesso e' avvenuto per cause naturali e non sono stati disposti altri accertamenti.