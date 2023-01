Mostra di Cannes,Figuccia (Lega): "Fdi faccia un passo indietro"

"In questi giorni non sono intervenuto sulla questione che riguarda il bando da 3,7 milioni affidati e poi revocati per la mostra al festival di Canne ma una cosa mi sento di dirla. Io sto con il Presidente Schifani e con i siciliani onesti. E' giusto che gli organi preposti facciano chiarezza, individuando eventuali responsabili in modo da ritornare velocemente al lavoro, che ci aspetta e che affronteremo in questi mesi a partire dalla finanziaria. Fratelli d'Italia faccia un passo indietro, rispettando le posizioni del nostro Presidente Schifani e dell'intera coalizione". Così il deputato regionale della Lega Prima l'Italia, Vincenzo Figuccia.