Catania rullo compressore, vince a Locri battendo il San Luca ( 1 - 3)

Catania una forza della natura anche sul neutro di Locri. Tre punti che avvicinano il Catania alla meta promozione, conquistati dalla formazione allenata da Ferraro sul campo neutro di Locri contro il San Luca. Gara subito in discesa per gli etnei che sbloccano il punteggio dopo appena due giri di lancetta. Chiarella e Rapisarda maramaldeggiano sulla fascia destra e Russotto gira in rete il preciso cross del terzino ex Triestina. Ma il San Luca reagisce con veemenza e, dopo un’avvisaglia, agguanta il momentaneo pareggio grazie alla prodezza di Fiumara che beffa Bethers con una conclusione carica d’effetto.

Il Catania ci mette un po’ ad assorbire il “colpo” ma al 19° Vitale, con una prodezza personale, riporta in vantaggio i suoi. Il giovane centrocampista, al rientro dopo qualche settimana, si gira in un lampo e fredda Antonino con un fendente imprendibile. Il primo tempo, poi, scivola via senza altri significativi sussulti e, nel secondo tempo, il San Luca tenta solo di rado qualche sortita offensiva. Vitale, il migliore in campo, cerca ancora la conclusione vincente in fotocopia ma Antonino stavolta si oppone deviando in tuffo. Nel finale, i rossazzurri chiudono il conto con il subentrato De Luca che finalizza al meglio una splendida ripartenza avviata da Boccia e rifinita da Giovinco.

Il Catania torna, così, al successo esterno che mancava da quasi tre mesi (ultimi tre punti fuori casa conquistati a Paternò) e regala felicità agli oltre mille tifosi rossazzurri giunti a Locri.

SERIE D - GIRONE I - 19^ GIORNATA - 15/01

Acireale - Canicatti' 1-1

Lamezia Terme - Castrovillari 1-0

Licata - Vibonese 1-0

Ragusa - Mariglianese 0-1

Real Aversa - Citta' di S. Agata 0-1

San Luca - Catania 1-3

Sancataldese - Cittanova 1-0

S. Maria Cilento - Paterno' 4-0

Trapani - Locri 1-1

CLASSIFICA: Catania 48 punti; Lamezia Terme 36; Locri 34;

Sant'Agata, Licata 32; Vibonese 31; Trapani 27; SM Cilento, Sancataldese 25; Ragusa 22; Real Aversa 21; Acireale, Canicattì, Castrovillari 20; Cittanova 18; San Luca 17; Paternò 15;

Mariglianese 11.

Real Aversa un punto di penalizzazione Castrovillari due gare in meno Canicattì, San Luca una gara in meno