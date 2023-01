Il Siracusa riprende a volare: cala il tris fuori casa al Comiso

Il Siracusa sbanca a Comiso e cala il tris alla squadra ospitante. Una vittoria che riporta il Siracusa nella giusta posizione di classifica ed è a soli due ppunti dalla capolista Nuova Igea. Gli azzurri passano in vantaggio con Savasta al 52' che fa partire un bolide dal limite dell'area e per il portiere del Comiso non c'è nulla da fare. Il raddoppio arriva al 70' e la rete porta la firma di Maimone. I padroni di casa sembrano storditi e gli azzurri di Cacciola calano il tris al 93' con Camara. Il Comiso dal è rimasto in 9 uomini a undici minuti dal triplice fischio per le espulsioni di Diallo prima e De Zan dopo. Nella prossima gara il Siracusa ospiterà il Santa Croce.