Calcio di Promozione. Frigintini gagliardo blocca la corsa della capolista Gela: al "Barone" finisce 1 a 1

Il Frigintini blocca la corsa del Gela, capolista del campionato di Promozione riuscendo a pareggiare il match all'ultimo respiro grazie ad un calcio di punizione di Matteo Fusca (nella foto) che, dopo una deviazione nell'area gelese, finisce in rete. E' l'ultima azione al "Vincenzo Barone" e il sussulto decisivo per il pari del Frigintini con la capolista. Il Gela aveva segnato al 28' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Pira al 28' del secondo tempo e concesso per un tocco di Monopoli su un avversario nell'area dei padroni di casa.

Gagliarda, nel complesso, la prestazione dei rossoblù del Frigintini calcio che hanno portato seri pericoli alla porta difesa da Pandolfo con Caccamo e Sangiorgio. Queste le formazioni:

FRIGINTINI: Caruso, Monopoli, Fusca, Ruscica (32’ st. Pisana), Pianese (36’ st. Gugliotta), Di Martino, Navanzino (24’ st. Sangiorgio), Buscema, Caccamo (19’ st. Calabrese), Noukri, Colombo (36’ st. Giurdanella). In panchina: Ruffino, Blando, Tumino, Celestre. All. Samuele Buoncompagni.

GELA: Pandolfo, Argirdeni, Tuvè, Camilleri, Italiano, Minolfi, Fiore, Mauro, Scerra (22’ st. Pira), Floridia (14’ st. Deoma, 48’ st. Brasile), Caci (14’ st. Riggio, 36’ st. Nicolosi). All. Mirko Fausciana

Arbitro: Daniele Mastrosimone (Sez. Aia Palermo); Assistenti: Salvatore Debole e Claudio Coletta (Catania)