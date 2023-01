Incidente stradale sulla Modica - Rosolini: quattro feriti

Incidente stradale ieri sera sulla Rosolini - Modica. Il bilancio è di 4 feriti ed altrettante auto coinvolte. In una sorta di carambola , si sono scontrate una Golf, un'Opel Astra che procedevano i direzione Rosolini con una Peugeot 308 ed un'altra Opel in direzione opposta. Sul posto i carabinieri di Rosolini sul 'rettilineo', teatro dell'incidente, anche se a tutt'ora la dinamica è poco chiara. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Modica, ma le loro condizioni non sono gravi.