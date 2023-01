Pallamano, campionato di serie B. L'Handball Scicli di misura sul Marsala e consolida la seconda posizione in classifica

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - PALLAMANO MARSALA 24-23. (PT 12-9)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili 8, Marino G. 6, Marino B. 1, Dudija, Ballaera, Carbone 6, Drago, Causarano 1, Costa 2, Kapllani, Nakoue, Vaccaro, Milardi. Allenatore: Luigi Ciavorella.

PALLAMANO MARSALA: Parrinello, Bottari, Torrente 1, Di Giovanni S. 8, Di Giovanni V., Randazzo 4, Rallo S. 4, Rallo L. 4, Campisi 2, Barraco, Culicchia, La Commare. Allenatore: Graziano Tumbarello.

ARBITRI: Michelangelo Manuele e Antonio Castagnino.

Dopo una pausa di quasi un mese il campionato di serie B è ripartito con la seconda giornata di ritorno. I gialloverdi di Luigi Ciavorella hanno condotto sempre in vantaggio la partita fino al minuto tredici della ripresa, quando i lilibetani hanno approfittato di un leggero calo dei padroni di casa portandosi su un parziale di 16-16. La svolta della partita sempre in equilibrio a due minuti dalla fine quando Cristopher Ficili ha realizzato il rigore battendo il pur bravo Parrinello e, quindi, firmando il risultato di 24-23.

E’ stata una gara non giocata al meglio dai gialloverdi per via anche di qualche defezione importante, tra cui quella del capitano Gaetano Ciavorella, e con qualche giocatore non al meglio delle condizioni fisiche (ne sa qualcosa Ballaera che ha dovuto abbandonare il campo dopo un paio di minuti per il riacutizzarsi di un problema muscolare).

Anche negli ospiti si è registrata qualche assenza importante ma la verve e la foga giovanile del gruppo lilibetano ha permesso di fornire una prestazione d’orgoglio. Nel complesso sono state le difese di entrambe le compagini, molto attente, ad avere la meglio sugli attacchi, visto anche il punteggio basso, evidenziando delle buone qualità negli estremi difensori, giovani ma di un futuro promettente.

Con questo risultato la squadra sciclitana ha accorciato il distacco in classifica a soli due punti con la prima che è uscita sconfitta nel confronto sul campo dell’Alcamo, mantenendo, in tal modo, indisturbata la seconda posizione. Un campionato che comincia a farsi davvero interessante.

Adesso non resta che concentrarsi per il prossimo confronto (sabato 21 gennaio), sempre in casa, con il PGS Villaurea di Palermo.