Covid, nel Ragusano "altalena" di numeri sui contagi: sono 374

Contagi Covid "sull'altalena" nel Ragusano. Nel bollettino Asp del 15 gennaio si registra un calo di contagi di 174 unità. Il dato potrebbe essere influenzato dalla patologica diminuzione di tamponi processati in ogni fine settimana. Nelle ultime 24 ore, inoltre, non si registrano nuovi decessi per cui i morti sono sempre 667. I positivi, in totale, sono 374: 333 si trovano in isolamento domiciliare, 41 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 7 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 25 Comiso, 7 Giarratana, 16 Ispica, 58 Modica, 3 Monterosso Almo, 21 Pozzallo, 123 Ragusa, 10 Santa Croce Camerina, 17 Scicli, 37 Vittoria