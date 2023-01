Arrestato in una clinica di Palermo il super latitante Matteo Messina Denaro

"Oggi 16 gennaio 2023 i Carabinieri del Ros, del Gis e dei comandi territoriali della Regione Sicilia nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria a Palermo dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche". Lo afferma all'AGI il generale di divisione Pasquale Angelosanto, comandante dei Ros. Il capo dei capi di Cosa Nostra è stato catturato alla clinica 'La Maddalena'. La sua cattura arriva a 30 anni di distanza dall'arresto di Totò Riina.

E' finita la latitanza del boss Matteo Messina Denaro, latitante dal 1993 e ritenuto l'ultimo padrino di Cosa nostra. Il superlatitante - che si dice fosse malato da tempo di un tumore- e' stato bloccato in una struttura sanitaria privata, la nota clinica specialistica La Maddalena. Ad arrestarlo, a Palermo, i carabinieri del Ros che 30 anni fa con un blitz riuscirono anche ad arrestare il capo dei capi, Toto' Riina. A coordinare le indagini il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido.

Matteo Messina Denaro non ha opposto resistenza durante l'arresto. È quanto si apprende da fontiinvestigative. I Ros hanno dispiegare un ingente numero di forze per mettere in sicurezza la clinica a Palermo dove l'uomo è stato arrestato la scorsa notte.

30 ANNI DI LATITANZA DEL PADRINO DI COSA NOSTRA

L'ultimo miracolo del missionario laico Biagio Conte, morto nei giorni scorsi a Palermo: la cattura dell'ultimo superlatitante di Cosa nostra arriva trent'anni e un giorno dopo l'arresto di Toto' Riina da parte dei Ros, gli stessi protagonisti oggi. Riina era rimasto libero e ricercato 24 anni; per 43 era rimasto latitante Bernardo Provenzano, e non e' arrivato a compiere trent'anni esatti Matteo Messina Denaro, che era in fuga da meta' 1993 assieme al padre, Francesco.

Quest'ultimo mori' il 30 novembre del 1998 in latitanza, nelle campagne di Castelvetrano (Trapani) paese di cui entrambi sono originari e Matteo lo fece trovare "conzato", pronto per la sepoltura con l'abito buono. Per anni nella ricorrenza ha fatto pubblicare necrologi sul Giornale di Sicilia, unico segno della sua esistenza in vita, messa in dubbio da piu' di un collaboratore di giustizia ma su cui gli inquirenti del pool che gli dava la caccia mai avevano concordato o abboccato ai tentativi di far diminuire la pressione. Morto Ciccio Messina Denaro, il testimone dell'ala corleonese della provincia di Trapani era stato raccolto da Matteo: in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannuncio' l'inizio della sua vita in fuga. Diabolik, u Siccu, un volto invisibile, un'esistenza messa in dubbio nonostante avesse avuto una figlia, oggi ventenne. Il boss stragista, condannato per Capaci, via D'Amelio e per gli eccidi del 1993 a Roma, Firenze e Milano, oltre che per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito. Di lui si trovarono lettere a Bernardo Provenzano, nel covo di Montagna dei Cavalli: "Qui a Marsala (Trapani, ndr) scriveva stanno arrestando pure le sedie". Motivo per cui si diede alla sommersione, facendo il vuoto attorno a se' e interrompendo qualsiasi collegamento. Intercettazioni e biglietti su di lui sono di anni e anni fa. Non scriveva personalmente ma qualcuno che teneva i contatti per lui doveva pur esserci. Operato in Spagna all'inizio degli anni Duemila, gli investigatori erano riusciti a ricostruire quale fosse la clinica iberica e a prendere il Dna, in loro possesso e oggi potrebbe essere utilizzato come mezzo per riscontrarne l'identita'. Decine gli omicidi per cui e' stato condannato, fra questi Vincenzo Milazzo e Antonella Bonomo, che era incinta. Per il suo arresto, negli anni, sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine, d tutte le forze di polizia.

LE REAZIONI

"Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai Ros ed ai magistrati per il loro lavoro!" Lo ha scritto in un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"Una grande vittoria dello Stato chedimostra di non arrendersi di fronte alla mafia": così ilpresidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta la notiziadell'arresto di Matteo Messina Denaro. "All'indomanidell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capodella criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.

"Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. "Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all'Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie".

"Oggi e' un grande giorno per la Sicilia e per l'Italia intera, l'arresto di Matteo Messina Denaro e' un colpo durissimo inflitto alla mafia. Tutti devono sapere che in questa Terra non ci possono essere spazi ne' di illegalita' ne' d'impunita'". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in merito all'arresto del presunto capo di cosa nostra avvenuto questa mattina. "Esprimo a nome mio e della giunta - aggiunge il governatore siciliano - un sincero ringraziamento alle forze dell'ordine e alla magistratura E' la conferma che lo Stato c'e' e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare, da domani sara' opportuna una riflessione per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi piu' pericolosi sia rimasto in circolazione per piu' di trent'anni".