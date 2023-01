Termini Imerese: domenica 12 febbraio al via l'antico Carnevale Termitano

Domenica 12 febbraio prenderà il via l’antico Carnevale Termitano, uno dei più antichi di Sicilia. La FF Service, società che si è aggiudicata la manifestazione d'interesse promossa dal Comune di Termini Imerese, ha voluto intitolare questa edizione 2023 “Carnalivari Tirminisi”. L’evento che contraddistingue questo territorio anche per l’arte della cartapesta, ha visto un periodo di crisi culminato negli ultimi due anni di fermo causato delle restrizioni legate al Covid-19, quest'anno riserverà invece tante sorprese. Innanzitutto, la nascita di un “Villaggio del Carnevale” con un FoodExpo Village, poi tanti laboratori creativi per bambini, un’area spettacolo dove, in un grande palco, si alterneranno numerosi artisti nazionali e locali. Ovviamente ritorneranno i carri allegorici frutto dell’indiscussa arte dei maestri cartapestai imeresi, e con la colorata e allegra animazione di gruppi in maschera e di artisti di strada. Protagonisti indiscussi saranno però, come sempre, "U Nannu ca Nanna" le storiche e antiche maschere del Carnevale Termitano, gentilmente concesse dalla famiglia La Rocca.