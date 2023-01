Siracusa, controlli delle "Volanti" della Polizia: tre denunce

Agenti delle Volanti, nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 44 anni, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, assente al controllo.

Inoltre, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto di arnesi atti allo scasso.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, alla vista delle volanti, si dava alla fuga a bordo di un motociclo ma, raggiunto dagli agenti, veniva sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

Infine, gli agenti hanno denunciato un giovane di 25 anni trovato alla guida di un’autovettura sprovvisto di patente di guida. Nella circostanza, il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per violazione al Codice della Strada.