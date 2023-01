Catania piena di buche, il comitato Murri chiede interventi

Buche ovunque, voragini dappertutto e automobilisti costretti a portare la propria vettura dal meccanico più vicino. In gran parte delle strade di Catania il manto stradale è assolutamente pessimo e causa un numero enorme di incidenti. Dalle vie più piccole alle principali arterie del capoluogo etneo i pericoli sono disseminati ovunque. Il presidente del comitato Romolo Murri, Vincenzo Parisi, chiede a Palazzo degli Elefanti un immeditato piano di emergenza buche che non può essere risolto con il semplice impiego dell’asfalto a freddo. Tra meno di 3 settimane, dopo anni di Pandemia, si celebreranno i festeggiamenti agatini come tradizione impone e questo vorrà dire decine di migliaia di persone, tra devoti e turisti, che invaderanno la città intasando moltissime strade del centro e della fascia esterna. Bisogna agire ora prima che sia troppo tardi.