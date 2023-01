Nella notte tra sabato e domenica sono stati sparati alcuni colpi di fucile contro la porta dello studio di un ingegnere di 40 anni a Mazzarino( Caltanissetta). Il professionista ha scoperto quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri e si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. Sono in corso indagini per risalire agli autori dell'intimidazione.