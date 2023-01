Arriva a Catania con passaporto falso: arrestata una donna marocchina

Durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Casablanca (Marocco), è stata arrestata una cittadina straniera di 38 anni la quale esibiva un passaporto francese che è risultato falsificato dopo gli accertamenti tecnici effettuati dagli esperti operatori della Polizia di Stato.

Durante la successiva perquisizione sulla persona, è stato rinvenuto un passaporto ordinario congolese. La passeggera ha ammesso che il passaporto francese era effettivamente falso. Per questo motivo è stata arrestata per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell’art. 497 bis del c.p.

L’arrestata è stata posta a disposizione dell’A.G. competente.