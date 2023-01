Licata, 'coca' in casa: tenta una inutile fuga sui tetti

I carabinieri di Licata hanno arrestato Massimo Tilocca, licatese di 47 anni, disoccupato e con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il suo arresto è stato la conseguenza di un intervento a Piano Cannelle dopo una segnalazione di una lite in famiglia. I carabinieri, dopo aver effettivamente verificato i disordini, hanno proceduto a una perquisizione della casa e delle persone presenti. A quel punto il 47enne si è dato alla fuga sui tetti per disfarsi di quasi 50 grammi di cocaina custoditi in otto involucri. Ma è stato bloccato e arrestato. Adesso si trova ai domiciliari in attesa della convalida.