Elezioni a Siracusa, Riccardo Gennuso (FI): subito il tavolo del Centro destra

“Non c'è più tempo da perdere in vista delle elezioni amministrative a Siracusa, è il momento di sedersi attorno al tavolo del Centro destra e fare una sintesi sulle potenzialità dei partiti e dei Movimenti che lo compongono”.

A dirlo è il deputato di Forza Italia all'Ars Riccardo Gennuso, preoccupato per certe fughe in avanti che potrebbero penalizzare la coalizione che governa a Roma, ma anche a Palermo. Il parlamentare all'Ars è convinto che anche a Siracusa il Centro destra può conquistare la città, ma non bisogna arrivare alla competizione elettorale con il fiatone. “Per quanto riguarda il gruppo che mi è vicino a Siracusa – dice Riccardo Gennuso – abbiamo elementi preparati in grado di fare la differenza e siamo aperti ai cittadini onesti ed alla società civile. A Siracusa c'è una mancanza di democrazia che dura da tre anni. Un solo uomo al comando e quattro amici al bar che hanno portato il capoluogo al pentultimo posto in Italia come qualità di vita. La nostra squadra, con l'avallo dei miei colleghi di partito all'Ars -prosegue Riccardo Gennuso - è in grado di andare avanti e siamo nelle condizioni di esprimere una candidatura a sindaco. Abbiamo una rosa di nomi da mettere sul tavolo. Si tratta di persone competenti e preparate ed in questo momento storico non serve ricorrere a operazioni nostalgiche o di potere per una città che ha bisogno di nuove idee e modadlità di governo snelle”. Il deputato di Forza Italia non vuole rompere con gli alleati, ma non è disposto neppure a subire azioni prevaricatorie che non farebbero null'altro che affossare ancora più la città capoluogo”.