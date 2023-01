Profilattici ed anche il Viagra nel covo di Campobello di Mazara di Messina Denaro

Profilattici, viagra, sneaker, abiti di lusso, un frigo pieno di cibo e ricevute di ristoranti, è quanto hanno rinvenuto al momento gli inquirenti all'interno della casa del boss Matteo Messina Denaro, nel cuore di Campobello di Mazara, in cui abitava da almeno sei mesi. Il covo era circondato da tante abitazioni, palazzi, negozi, un rivenditore di automobili, bar e benzinai. In fondo al covo, nella stessa via di accesso, c'era persino una palestra. La casa era intestata ad Andrea Bonafede, geometra, che avrebbe consegnato nelle mani del boss di cosa nostra la sua identità e, adesso, risulta indagato. Pare che Bonafede stia parlando con i magistrati e avrebbe ammesso di conoscere il boss sin da ragazzo e di aver comprato la casa con i suoi soldi.

"E' un appartamento normale, ben ristrutturato, confortevole, con evidenze in cui si comprende che le condizioni economiche del latitante erano discrete, buone, ma questo lo sapevamo. Oggetti di un certo tenore, non proprio di lusso ma di un apprezzabile livello economico" ha dichiarato il comandante provinciale dei carabinieri di Trapani Fabio Bottino, dopo aver ispezionato il covo del boss, aggiungendo: "le indagini e quindi la perquisizione e gli accertamenti sono ancora in corso. Si proseguirà prossimamente con le evidenze di tracce biologiche, verificare eventuali nascondigli o intercapedini o posti dove può esserci nascosta della documentazione ma è un lavoro in cui occorreranno giorni".

"Le coperture sono quelle classiche dei latitanti" - dichiara all'Italpress il Comandante della Polizia Municipale di Campobello di Mazara, Giuliano Panierino, in riferimento a quali possano esse state le coperture che ha avuto Matteo Messina Denaro, aggiungendo - persone che lo accompagnano dove dovrebbe essere accompagnato, persone che gli portano da mangiare se magari non deve uscire dal suo nascondiglio. Sono queste le maggiori connivenze che ci possono essere riguardo alla latitanza di un capomafia". In merito alla carta d'identità utilizzata dal superlatitante, intestata ad Andrea Bonafede, il Comandante ha riferito che "è un documento d'identità rilasciato dal Comune di Campobello di Mazara. Un documento in tutto e per tutto originale se non per il fatto che contenesse la foto di Matteo Messina Denaro".

"Non so se conoscete il sistema di rilascio delle carte d'identità cartacee n- spiega - quando una persona va a richiedere una carta d'Identità cartacea, porta all'ufficio che rilascia le carte tre foto in formato tessera. Due di queste foto rimangono agli atti dell'ufficio e una viene applicata sulla carta d'identità" -sottolinea il Comandante- "quindi, se le foto che ci sono nei cartellini, conservate presso l'ufficio anagrafe dei servizi demografici del Comune di Campobello di Mazara sono diverse dalla foto che è applicata sulla carta d'identità, ciò vuol dire che successivamente al rilascio della carta d'identità, qualcuno ha tolto la vera foto di Andrea Bonafede e vi ha applicato la foto di Matteo Messina Denaro. Ma questo lo accerteranno gli inquirenti nel momento in cui, se già non lo hanno fatto, acquisiranno la documentazione cartacea che è conservata agli atti dell'ufficio perché quella documentazione cartacea ci dirà se le foto sono state applicate sin dall'inizio della procedura di rilascio della carta d'Identità, oppure se la foto del Matteo Messina Denaro è stata applicata dopo".

"La carta è stata rilasciata nel 2016 - riferisce Panierino - è stata rilasciata dall'ufficiale di anagrafe che allora aveva la delega da parte del Sindaco. Un mio collega che adesso è in pensione, una persona a modo, sempre rispettoso delle regole. Non penso assolutamente che possa essere colluso con questi ambienti" conclude.