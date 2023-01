Vittoria, sorpreso a spacciare in piazza Manin: arrestato straniero

Agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 27 anni con precedenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia del Commissariato transitando per Piazza Manin, notava la presenza di due soggetti appartati tra via Magenta e via Roma, che gesticolavano tra di loro come a voler contrattare la cessione e l’acquisto di stupefacente. In particolare, veniva notato un giovane che mostrava all’altro delle stecchette di droga che teneva sul palmo della mano mentre l’acquirente tirava fuori dalla tasca una banconota da 10 euro. In quel frangente, i due si accorgevano della presenza della pattuglia della Polizia, dandosi alla fuga in direzioni opposte per far perdere le tracce.

Gli Agenti si ponevano all’inseguimento dello spacciatore, riuscendo subito a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione personale che dava esito positivo. Addosso all’uomo venivano rinvenute diverse dosi di droga, un coltello a serramanico e banconote di piccolo taglio, ritenuto il provento dell’attività illecita di spaccio, che venivano sottoposti a sequestro.

Inoltre, da successivi accertamenti eseguiti tramite le banche dati è risultato che il cittadino extracomunitario era entrato illecitamente nel territorio italiano e quindi sprovvisto di permesso di soggiorno.

In considerazione di quanto accertato, l’uomo veniva condotto presso gli Uffici del Commissariato e, dopo le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.