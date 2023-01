Catania, scorta veicoli eccezionali: date degli esami

il Compartimento Polizia Stradale di Catania ha individuato le date di convocazione della commissione di esami per il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità per l’anno 2023:

1 marzo;

3 maggio;

6 settembre;

6 dicembre.

Le domande di ammissione all’esame di abilitazione devono essere presentate in carta resa legale entro il 15° giorno antecedente l’inizio delle sessioni fissate con i citati Decreti.

La consegna delle domande può avvenire presso gli Uffici del Compartimento Polizia Stradale di Catania, sedente in via A. Caruso n.38, ovvero attraverso la spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento- fa fede la stampigliatura della data dell’Ufficio Postale accettante.