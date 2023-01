Modica, riscossione tributi: i dubbi della minoranza consiliare

I consiglieri comunali di minoranza Filippo Agosta e Giovanni Spadaro hanno presentato una interrogazione al commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano; all'Ufficio di Presidenza e al segretario comunale, Giampiero Bella. L'argomento al centro dell'interrogazione è la determina del 29 dicembre scorso del responsabile del settore III riguardante l'approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse sull'affidamento del servizio in concessione delle attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali extratributarie per la durata di un quinquennio. "Considerato che nell'Avviso Pubblico allegato alla stessa determinazione il "valore della gara" è quantificato in 8 milioni di euro, i due consiglieri chiedono di sapere quale sia la procedura che si sta seguendo per l'affidamento del servizio, con riferimento al codice dei contratti".