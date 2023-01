Catania, venerdì 20 Steve Wynn da Zō Centro Culture Contemporanee

Venerdì 20 gennaio, alle 21, torna a Catania, da Zō Centro Culture Contemporanee, Steve Wynn, un pezzo di storia del rock degli ultimi 40 anni (Dream Syndicate, Gutterball, The Baseball Project, Minus 5 i suoi progetti più importanti), in tour in questi giorni in Italia in solo acustico. La data di Catania è l’unica siciliana del Solo Acoustic Tour del chitarrista e cantante losangelino che commenta: «Un sacco di canzoni, vecchie e nuove, e un sacco di storie, inventate e vere! Solo io e la mia chitarra e… il pubblico!».

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su https://dice.fm/event/5xnv8-steve-wynn-solo-acoustic-tour-20th-jan-z-cen... . Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it.

Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.