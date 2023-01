Siracusa, controlli antidroga: un arresto e una denuncia della Polizia

Continua l’azione di contrasto della Polizia di Stato finalizzata a frenare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti che ha portato all’arresto di due spacciatori. Nella mattina di martedì agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con il Nucleo Cinofili Antidroga della Questura di Catania, hanno arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle forze di polizia, colto nella flagranza del reato detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a controllo dai poliziotti mentre si trovava nella scala condominiale di una palazzina in via Algeri, nota piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti sostanze stupefacenti di vario tipo (3,9 grammi di crack e 5,45 grammi di cocaina), nonché una somma di denaro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

Nel corso dell’operazione, è stato rinvenuto, sopra la cabina del vano ascensore dello stabile, altro stupefacente (152 grammi di crack in pezzi interi e dosi singole, 28,8 grammi di cocaina, 100,76 grammi di marijuana e 45,30 grammi di hashish), nonché materiale per il confezionamento della droga. Pertanto, l’uomo è stato arrestato e, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Nello stesso contesto operativo, un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato perché, all’interno della sua abitazione, è stato trovato e sequestrato un impianto di videosorveglianza, utilizzato per l’attività di spaccio, che inquadrava sia le parti esterne dell’edificio che le scale condominiali. Il giovane è stato denunciato, altresì, per minacce gravi a pubblico ufficiale poiché, nel corso dell’operazione di polizia, minacciava i poliziotti.